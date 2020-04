Massimo Ranieri stasera su Rai1 svela un retroscena su Sogno e Son Desto (Di sabato 25 aprile 2020) Sogno e Son Desto: Massimo Ranieri stasera su Rai1 svela un retroscena Incanterà questa sera, sabato 25 aprile, il pubblico di Rai1: Massimo Rainieri torna con la replica di Sogno e Son Desto. Uno show ricco di sonorità napoletana, brani storici, scandito dall’ironia del cantante. L’energia trasmessa da Massimo Ranieri è tra le più apprezzate, un istrionico conduttore che ha saputo fare della sua arte un elemento catalizzatore. Intervistato da DiPiù, Massimo Ranieri ha svelato un retroscena su Sogno e Son Desto, sostenendo che dopo aver realizzato un ‘meglio di’ della prima stagione di Sogno e Son Desto è presto per dire se ci sarà anche per la terza: “Stiamo navigando a vista”. La sua umiltà, la sua semplicità nel mostrare le sue zone d’ombra, la voglia di suonare e cantare, lo ... Leggi su lanostratv Stasera sogna con Massimo Ranieri/ Diretta e ospiti : da Bocelli a Battiato (Replica)

Cristiana Calone - figlia Massimo Ranieri/ Il primo incontro solo un anno fa e...

“Sogna” - con Massimo Ranieri in prima serata (Di sabato 25 aprile 2020)e SonsuunIncanterà questa sera, sabato 25 aprile, il pubblico diRainieri torna con la replica die Son. Uno show ricco di sonorità napoletana, brani storici, scandito dall’ironia del cantante. L’energia trasmessa daè tra le più apprezzate, un istrionico conduttore che ha saputo fare della sua arte un elemento catalizzatore. Intervistato da DiPiù,hato unsue Son, sostenendo che dopo aver realizzato un ‘meglio di’ della prima stagione die Sonè presto per dire se ci sarà anche per la terza: “Stiamo navigando a vista”. La sua umiltà, la sua semplicità nel mostrare le sue zone d’ombra, la voglia di suonare e cantare, lo ...

_Techetechete : 'Super Zero': una puntatata dedicata al re dei sorcini, @RenatoZer0, raccontato attraverso i suoi mitici brani, ma… - Michele22760772 : RT @_Techetechete: 'Super Zero': una puntatata dedicata al re dei sorcini, @RenatoZer0, raccontato attraverso i suoi mitici brani, ma anche… - robibertu : RT @_Techetechete: 'Super Zero': una puntatata dedicata al re dei sorcini, @RenatoZer0, raccontato attraverso i suoi mitici brani, ma anche… - RaiUno : RT @_Techetechete: 'Super Zero': una puntatata dedicata al re dei sorcini, @RenatoZer0, raccontato attraverso i suoi mitici brani, ma anche… - SanremoAncheNoi : RT @_Techetechete: 'Super Zero': una puntatata dedicata al re dei sorcini, @RenatoZer0, raccontato attraverso i suoi mitici brani, ma anche… -