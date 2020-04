Il corteo per il 25 aprile a Roma che ha fatto arrabbiare Matteo Salvini (Di sabato 25 aprile 2020) «Senza polemica, solo una riflessione. Gli Italiani sono chiusi in casa, niente funerali, messe e matrimoni, niente bimbi nei parchi giochi, multe a chi corre o porta il cane lontano da casa. Ma con la bandiera rossa tutto è possibile»: Matteo Salvini si è arrabbiato molto per questo video che mostra un piccolo corteo per il 25 aprile a Torpignattara. Matteo Salvini si arrabbia per il corteo del 25 aprile a Roma Il video è stato pubblicato da Michel Maritati su Facebook al Parco Giordano Sangalli Torpignattara ed è stato poi rihostato dall’esponente della Lega di Roma Maurizio Politi che su Facebook ha scritto che era un corteo autorizzato: “Questo corteo era autorizzato con tanto di predisposizione di servizio d’ordine da parte di polizia e carabinieri. Ora che esistano degli incoscienti che mettono a rischio anche i ... Leggi su nextquotidiano 25 aprile - antagonisti fermati a Milano per corteo improvvisato in memoria dei partigiani. A Genova svastiche su lapidi per la Resistenza

Niente bandiere e sfilate per il 75° anniversario della Festa Nazionale della Liberazione a causa dei divieti contenuti nella normativa per il contenimento del contagio da coronavirus. A Cagliari e ...

Due gruppi di antagonisti sono stati fermati a Milano mentre improvvisavano un corteo in memoria dei partigiani ... Una antagonista è stata ammanettata e trascinata in auto per l’identificazione.

