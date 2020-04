Gas pulito dai mozziconi di sigaretta | l’idea italiana per riciclare uno dei rifiuti più

Leggi su wired

(Di sabato 25 aprile 2020) foto:pixabayÈ difficile che un cilindro di un paio di centimetri gettato per terra o in un contenitore possa fare sussultare la coscienza ambientalista. I numeri, però, dicono che nel mondo ci sono 15 miliardi di sigarette che vanno in fumo e che i lorosono inquinanti e di difficile smaltimento, a dimostrazione che esiste un problema ecologico che attende una risposta. Un primo segnale potrebbe arrivare da “Spegni sostenibile” un progetto sperimentale che prevede la raccolta differenziata deie un successivo riciclo in grado di generare energia e materiali industriali. Ideato da Cushman & Wakefield, società di servizi immobiliari, in partnership con altre tre società, si sviluppa in concreto con il ritiro delle cicche gettate ogni giorno nell’area di cinquanta centri commerciali situati in varie località ...