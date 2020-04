“Fui ad un passo da Juventus e Barcellona”, Giuseppe Rossi si racconta (Di sabato 25 aprile 2020) E’ uno degli attaccanti più forti, ma la sua carriera è stata pesantemente condizionata dai tantissimi infortuni. Stiamo parlando ovviamente di Giuseppe Rossi, l’ex Parma parla del passato e dell’opportunità di trasferirsi alla Juventus ed al Barcellona, ecco le dichiarazioni a Cronachedispogliatoio.it: “L’ultima con il Villarreal fu una stagione straordinaria: dopo Messi e Ronaldo, in Spagna c’ero io. Mi chiamò il Barcellona, era già tutto fatto: il contratto era stabilito. Mancava soltanto l’accordo tra le società sul pagamento: il Villarreal voleva una parte fissa maggiore rispetto al bonus, il Barcellona al contrario. Appena il Barcellona lo seppe, cambiò obiettivi e non andai lì. Non avevo parlato con nessuno di loro, neanche con Piqué: in quel periodo non sentii nessuno a ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 aprile 2020) E’ uno degli attaccanti più forti, ma la sua carriera è stata pesantemente condizionata dai tantissimi infortuni. Stiamo parlando ovviamente di, l’ex Parma parla del passato e dell’opportunità di trasferirsi allaed al Barcellona, ecco le dichiarazioni a Cronachedispogliatoio.it: “L’ultima con il Villarreal fu una stagione straordinaria: dopo Messi e Ronaldo, in Spagna c’ero io. Mi chiamò il Barcellona, era già tutto fatto: il contratto era stabilito. Mancava soltanto l’accordo tra le società sul pagamento: il Villarreal voleva una parte fissa maggiore rispetto al bonus, il Barcellona al contrario. Appena il Barcellona lo seppe, cambiò obiettivi e non andai lì. Non avevo parlato con nessuno di loro, neanche con Piqué: in quel periodo non sentii nessuno a ...

