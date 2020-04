Che bello sarebbe abbracciarvi tutti

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 25 aprile 2020) Correva l’anno… Be’, sì l’anno correva. Mica tanto invece il treno che presi a Bellano per scendere a Lecco e poi, da lì, salire su quello che mi avrebbe scaricato a Bergamo in una bella giornata di primavera. Tanto per essere precisi nemmeno questo secondo correva troppo. Tuttavia, come si dice, l’importante è arrivare in tempo e io ce la feci a non bucare il mio primo grande appuntamento pubblico dopo una discreta gavetta alla scoperta di sino ad allora ignote periferie. Correva l’anno quindi ed era quello di «Una finestra vistalago», romanzo che mi aveva fatto guadagnare l’invito alla fiera di Bergamo.