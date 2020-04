Toyota Yaris Cross | il piccolo SUV che mancava

(Di venerdì 24 aprile 2020) Lava a riempire un vuoto di una certa importanza nella gamma della casa giapponese. Nell'ultimo lustro, infatti, tutti i costruttori si sono precipitati a proporre quelli che in gergo tecnico vengono chiamati B-SUV, ovvero iover compatti. Nella quasi totalità dei casi derivano dalle classiche piccole del segmento B, come in una specie di gioco delle coppie: Volkswagen T-e Polo, Peugeot 2008 e 208, Renault Clio e Captur, tanto per citarne alcune. Ebbene dalla metà del prossimo anno ci sarà anche una nuova partecipante, la. Rispetto allamantiene lo stesso interasse, ma è più lunga di 24 cm e raggiunge i 4,18 metri; l'altezza da terra cresce di 3 cm, quella totale di 9 cm e la larghezza di 2 cm. Lo stile è inequivocabilmente da SUV e se si vogliono cercare delle assonanze è più ...

Contro i valori della Yaris Cross a due ruote motrici: meno di 90 g/km di CO 2 (NEDC) e sotto ai 100 g/km di CO 2 (WLTP). Come ci si aspetta da un SUV, ma senza che questo pesi… Leggi ...Contro i valori della Yaris Cross a due ruote motrici: meno di 90 g/km di CO 2 (NEDC) e sotto ai 100 g/km di CO 2 (WLTP). Come ci si aspetta da un SUV, ma senza che questo pesi… Leggi ...