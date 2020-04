Totti:”Non me ne vogliano CR7 e Messi, ma ecco il più forte per me è un altro” (Di venerdì 24 aprile 2020) Francesco Totti in diretta su instagram ha svelato la sua preferenza tra i giocatori affrontati... L'articolo Totti:”Non me ne vogliano CR7 e Messi, ma ecco il più forte per me è un altro” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 24 aprile 2020) Francescoin diretta su instagram ha svelato la sua preferenza tra i giocatori affrontati... L'articolo:”Non me neCR7 e, mail piùper me è un altro” proviene da ForzAzzurri.net.

Neil18722810 : @Ari1927 Ti dò una terza opzione: Totti ancora non ha capito quando fa il bene della Roma e quando no. Specie da qu… - vitube8991 : RT @StaiSereno7598: #Renzi è come #Totti o #Delpiero , messo da parte troppo presto x vari motivi dai sinistri incapaci, non si può fare a… - astrambaci : RT @StaiSereno7598: #Renzi è come #Totti o #Delpiero , messo da parte troppo presto x vari motivi dai sinistri incapaci, non si può fare a… - CrazyJeany : Le praterie di #Totti - Giovann93171928 : @AsNightmares Questa è cattiveria...... ancora non riesco a rivedere ne l'addio di Totti ne quello di Daniele fa troppo male ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Totti ”Non Notte di fuoco con la Vento: parla Totti (e lei risponde cosi') Kikapress