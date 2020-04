L’Italia tra austerity e neoliberismo: storia di un pollo che si credeva un’aquila (Di venerdì 24 aprile 2020) L’austerity Ue ha costretto l’Italia a tagliare la spesa sociale? Falso Con la crisi economica all’orizzonte, gli italiani hanno riscoperto il loro rapporto bipolare con l’Unione europea. Secondo la vulgata corrente, l’Unione europea (alleata) ci “deve” prestare (o regalare?) denaro per far fronte all’emergenza Covid-19, e “ce lo deve” come risarcimento materiale per le politiche neoliberiste di austerità fiscale che ci ha imposto, sfruttandoci ed impoverendoci. L’epitome di questa narrazione è rappresentata dal recente editoriale di Alessandro Di Battista sulle colonne de Il Fatto Quotidiano. L’attivista pentastellato si scaglia contro l’austerity, da lui definita come la strategia “elaborata dal sistema finanziario mondiale per indebolire gli Stati e costringerli allo smantellamento del ... Leggi su tpi Segnaposti e tariffe per orario. L’Italia riparte dai trasporti. Il Piano per la Fase 2 inizia dai mezzi pubblici. Sui bus si entra e si esce da porte diverse

Lotta - i migliori Under22 dell’Italia : Simone Piroddu grande speranza nella libera - Aurora Campagna faro tra le donne

Lotta - i migliori Under22 dell’Italia : Simone Piroddu grande speranza nella libera - Aurora Campagna faro tra le donne (Di venerdì 24 aprile 2020) L’Ue ha costretto l’Italia a tagliare la spesa sociale? Falso Con la crisi economica all’orizzonte, gli italiani hanno riscoperto il loro rapporto bipolare con l’Unione europea. Secondo la vulgata corrente, l’Unione europea (alleata) ci “deve” prestare (o regalare?) denaro per far fronte all’emergenza Covid-19, e “ce lo deve” come risarcimento materiale per le politiche neoliberiste di austerità fiscale che ci ha imposto, sfruttandoci ed impoverendoci. L’epitome di questa narrazione è rappresentata dal recente editoriale di Alessandro Di Battista sulle colonne de Il Fatto Quotidiano. L’attivista pentastellato si scaglia contro l’, da lui definita come la strategia “elaborata dal sistema finanziario mondiale per indebolire gli Stati e costringerli allo smantellamento del ...

FerdiGiugliano : Il 'Recovery Fund' non e' un grande successo dell'Italia, ma una proposta discussa da giorni tra Spagna, Francia e… - Tg3web : ?? Conte: 'Tutti e 27 i Paesi dell'UE hanno accettato di introdurre il #RecoveryFund, un fondo per la ripresa con ti… - pinapic : L'Europa c'è e da oggi sarà ancora più forte. Scelta la strada più coraggiosa e dopo le misure straordinarie già pr… - NandoPiscopo1 : RT @rtl1025: ?? 'Maggiore concentrazione di casi #COVID19 in #Rsa, famiglia e lavoro. Indice di contagio in Italia è tra 0,2 e 0,7 ma ci vuo… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Maggiore concentrazione di casi #COVID19 in #Rsa, famiglia e lavoro. Indice di contagio in Italia è tra 0,2 e 0,7 ma ci vuo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia tra CONTE: ECCO RECOVERY FUND SALVINI: INIZIA “IPOTECA†MES 9 colonne