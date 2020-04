Juve, la conferma di Ronaldo è in bilico! CR7 intanto scarta una soluzione per il futuro (Di venerdì 24 aprile 2020) Ancora rumors sulla possibile partenza di ​Cristiano Ronaldo. La ​Juve ha sempre negato le voci sul possibile addio di CR7 ma la crisi economica che potrebbe colpire i club (e non solo) al termine della pandemia potrebbe portare a drastiche e dolorose soluzioni. Stando a quanto riferito da Don Balon, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Il giocatore sta riflettendo sul suo futuro e sta valutando diverse opzioni. Si era parlato di Spagna, Inghilterra, Francia o MLS... Leggi su 90min Calciomercato - la Juve ha scelto Milik : arriva la conferma! La Roma blinda Dzeko. Inter - sogno Pogba

Gazzetta - Buffon rinnoverà ancora : la Juve lo conferma per dare una mano a Sarri

Tonali Juventus - arriva la conferma : accordo tra il calciatore e i bianconeri (Di venerdì 24 aprile 2020) Ancora rumors sulla possibile partenza di ​Cristiano. La ​ha sempre negato le voci sul possibile addio di CR7 ma la crisi economica che potrebbe colpire i club (e non solo) al termine della pandemia potrebbe portare a drastiche e dolorose soluzioni. Stando a quanto riferito da Don Balon, Cristianopotrebbe lasciare lantus a fine stagione. Il giocatore sta riflettendo sul suoe sta valutando diverse opzioni. Si era parlato di Spagna, Inghilterra, Francia o MLS...

Maggico7 : @mikelelomb @Biagio7Ferrara In qusto caso però sarebbe la conferma che gli acquisti di Ramsey e Rabiot sono stati f… - zazoomnews : Calciomercato la Juve ha scelto Milik: arriva la conferma! La Roma blinda Dzeko. Inter sogno Pogba -… - Bertolca10 : Anche oggi @Sport_Mediaset conferma che l'obiettivo di mercato della Juve sarebbe #Milik, dopo due sessioni a inseg… - infoitsport : Gazzetta - Buffon rinnoverà ancora: la Juve lo conferma per dare una mano a Sarri - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Buffon rinnoverà ancora: la Juve lo conferma per dare una mano a Sarri -

Ultime Notizie dalla rete : Juve conferma Calciomercato Juventus, annuncio in diretta: De Maggio conferma tutto! Juvenews.eu Juve, la conferma di Ronaldo è in bilico! CR7 intanto scarta una soluzione per il futuro

Ancora rumors sulla possibile partenza di Cristiano Ronaldo. La Juve ha sempre negato le voci sul possibile addio di CR7 ma la crisi economica che potrebbe colpire i club (e non solo) al termine della ...

Calciomercato Juventus, Zidane: il consigliere che lavora 'contro' i bianconeri

Per questo, considerato che Sarri dovrebbe meritarsi la conferma sul campo, si parla con insistenza della possibilità che Zidane possa essere il futuro allenatore della Juventus: un matrimonio che ...

Ancora rumors sulla possibile partenza di Cristiano Ronaldo. La Juve ha sempre negato le voci sul possibile addio di CR7 ma la crisi economica che potrebbe colpire i club (e non solo) al termine della ...Per questo, considerato che Sarri dovrebbe meritarsi la conferma sul campo, si parla con insistenza della possibilità che Zidane possa essere il futuro allenatore della Juventus: un matrimonio che ...