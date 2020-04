Giovanni Nostro scrive a Vittorio Feltri: "Il Sud è meraviglioso, dobbiamo solo imparare a valorizzarlo" (Di venerdì 24 aprile 2020) Caro Direttore, un vecchio adagio recita «non tutti i mali vengono per nuocere» e mi scuserai se, rivolgendomi a te con un affettuoso, ma al contempo rispettoso, tono confidenziale, prendo in prestito questo proverbio per rispondere alla tua esternazione «i meridionali sono in molti casi inferiori», appesantita ancor di più dal contesto temporale in cui è stata pronunciata e dal momento storico devastante per l'intero pianeta e per la “nostra amata Italia” in particolare, impegnata, negli ultimi mesi, quasi esclusivamente, in una lotta senza quartiere contro un nemico subdolo, silenzioso e devastante che miete vittime senza distinzione di sorta e senza confini regionali e nazionali. Ti confesso che sono tra quei cittadini calabresi (rectius italiani) che hanno pianto nel vedere il passaggio dei camion militari che sfilavano nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 aprile 2020) Caro Direttore, un vecchio adagio recita «non tutti i mali vengono per nuocere» e mi scuserai se, rivolgendomi a te con un affettuoso, ma al contempo rispettoso, tono confidenziale, prendo in prestito questo proverbio per rispondere alla tua esternazione «i meridionali sono in molti casi inferiori», appesantita ancor di più dal contesto temporale in cui; stata pronunciata e dal momento storico devastante per l'intero pianeta e per la “nostra amata Italia” in particolare, impegnata, negli ultimi mesi, quasi esclusivamente, in una lotta senza quartiere contro un nemico subdolo, silenzioso e devastante che miete vittime senza distinzione di sorta e senza confini regionali e nazionali. Ti confesso che sono tra quei cittadini calabresi (rectius italiani) che hanno pianto nel vedere il passaggio dei camion militari che sfilavano nella ...

Radio3tweet : Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Fedro, Nerone, Tutankhamon: intervistati e intervistatori d'eccezione in una nuo… - Noovyis : (Giovanni Nostro scrive a Vittorio Feltri: 'Il Sud è meraviglioso, dobbiamo solo imparare a valorizzarlo') Playhit… - giovanni_7 : RT @AntonelloZedda: Stiamo toccando con mano la dittatura europea. Fanno tutto, tutto, tutto ciò che vogliono. Non hanno interesse per il b… - giovanni_7 : RT @borghi_claudio: @Secondo96489038 Altro dei motivi per la sfiducia. Ieri è apparso chiaro che al di là dell'aria fritta sul futuro possi… - TuriCaggegi : RT @AranciaRossa_IG: 'Il nostro mestiere è produrre cibo e lo sappiamo fare bene: Ridiamo dignità al comparto dell'#Agricoltura !' Intervis… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Nostro Vittorio Feltri, la lettera di Giovanni Nostro: "Il Sud è meraviglioso, dobbiamo solo imparare a valorizzarlo" LiberoQuotidiano.it Vittorio Feltri, la lettera di Giovanni Nostro: "Il Sud è meraviglioso, dobbiamo solo imparare a valorizzarlo"

Eppure nonostante il nostro essere inferiori, i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri volontari hanno risposto entusiasticamente e senza indugio alla richiesta di aiuto dei fratelli del nord, ...

Un live virtuale per la Terra, da Stipe a Depp

Unico artista italiano presente è Giovanni Caccamo. "È un onore rappresentare l'Italia al fianco di artisti straordinari che, come me, vivono l'arte come strumento di luce, per comunicare bellezza e ...

Eppure nonostante il nostro essere inferiori, i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri volontari hanno risposto entusiasticamente e senza indugio alla richiesta di aiuto dei fratelli del nord, ...Unico artista italiano presente è Giovanni Caccamo. "È un onore rappresentare l'Italia al fianco di artisti straordinari che, come me, vivono l'arte come strumento di luce, per comunicare bellezza e ...