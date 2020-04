Cyberpunk 2077 presenta due nuove gang | Kang-Tao ed Animals

(Di venerdì 24 aprile 2020) CD Projekt RED, sviluppatore di, continua are organizzazioni eche incontreremo nel prossimo gioco di ruolo. Questa volta i gruppoti sono due.I primi sono i-Tao, una società cinese specializzata in servizi di sicurezza e tecnologia smart-gun. Grazie a strategie audaci e al sostegno del governo si stanno facendo strada verso il settore delle armi.Gliinvece sono unadi strada situata nella zona est di Pacifica e che evita l'uso del cyberware tradizionale. Invece, usano ultra testosteroni e integratori animali (come gli ormoni della crescita). Sono animaleschi nel cuore e pericolosamente orgogliosi di ciò che sono. Di seguito potete dare uno sguardo ai loghi dei due gruppi pubblicati su Twitter.Leggi altro...

Eurogamer_it : #CDProjektRED presenta due nuove gang in Cyberpunk2077. - RedBlack85 : Aperti i preordini della guida ufficiale di Cyberpunk 2077 - PlanetR7_ : Aperti i preordini della guida ufficiale di Cyberpunk 2077 @IGNitalia - IGNitalia : Aperti i preordini della guida ufficiale di Cyberpunk 2077 @IGNitalia - MondoXbox : Il controller Wireless Cyberpunk 2077 è esaurito sul MS Store, ancora acquistabile su Amazon -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

Spaziogames.it

CD Projekt RED ha presentato Kang-Tao e Animals, due delle organizzazioni e gang che popolano Night City e ritroveremo presto in Cyberpunk 2077. Il gioco è in uscita il 17 settembre per PC, PS4 e Xbox ...Sui canali social di CD Projekt sono comparse le due schede che illustrano i Kang-Tao e gli Animals, due delle gang di Night City che ritroveremo in Cyberpunk 2077 esplorando la gigalopoli sci-fi dell ...