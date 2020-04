Calcio: Junior Sambia del Montpellier è in terapia intensiva, sospetto Coronavirus (Di venerdì 24 aprile 2020) Arriva una brutta notizia dalla Francia. Come riportato da L’Equipe, il centrocampista transalpino classe 1996, Junior Sambia, sarebbe stato ricoverato d’urgenza lunedì scorso, con sintomi che farebbero pensare al Coronavirus. Fino ad ora in Ligue 1 non era stato annunciato nessun caso di Covid-19. Il comunicato della società: “A seguito di problemi digestivi e respiratori, uno dei nostri giocatori è stato ricoverato a Montpellier in un ambiente specializzato per beneficiare delle cure appropriate”. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Romain Biard / Shutterstock.com Leggi su oasport Calcio sotto choc - Junior Sambia ricoverato in rianimazione (Di venerdì 24 aprile 2020) Arriva una brutta notizia dalla Francia. Come riportato da L’Equipe, il centrocampista transalpino classe 1996,, sarebbe stato ricoverato d’urgenza lunedì scorso, con sintomi che farebbero pensare al. Fino ad ora in Ligue 1 non era stato annunciato nessun caso di Covid-19. Il comunicato della società: “A seguito di problemi digestivi e respiratori, uno dei nostri giocatori è stato ricoverato ain un ambiente specializzato per beneficiare delle cure appropriate”. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Romain Biard / Shutterstock.com

