"Basta caz**, è una stupidaggine incostituzionale". Cacciari sbrocca dalla Gruber: guai a parlare di 60enni in casa (Di venerdì 24 aprile 2020) Cosa accadrà lunedì 4 maggio, quando l'Italia entrerà ufficialmente nella fase 2? Se ne è discusso a Otto e mezzo, dove Lilli Gruber ha citato la proposta del comitato tecnico scientifico di esonerare dal lavoro le persone anziane, più precisamente gli over 60. “Questa non è neanche un'idea - ha tuonato Massimo Cacciari in diretta su La7 - è una stupidaggine mega galattica. Basta caz***e, altro che incostituzionale, non si può tenere agli arresti domiciliari una persona a prescindere”. Il noto filosofo non accetta infatti l'ipotesi di una differenziazione per fasce d'età, ma può stare tranquillo perché il governo non sembra intenzionato a prenderla seriamente in considerazione. Anzi, dopo aver visto le reazioni dell'opinione pubblica di sicuro è facile scommettere che non ci saranno ... Leggi su liberoquotidiano “Basta caz**te - i numeri sono falsi” - l’accusa del medico Lucherini (Video)

