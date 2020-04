Adriana Volpe | Antonio Zequila? Comportamenti inqualificabili

Leggi su blogo

(Di venerdì 24 aprile 2020), intervistata dal settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, ha parlato a lungo della sua esperienza all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. La conduttrice, che spera di trovare un nuovo ruolo in tv dopo la partecipazione al reality di Canale 5, ha intenzione di lasciare alle spalle tutte le polemiche del passato con l'ormai ex collega Giancarlo Magalli:: "" 24 aprile 2020 15:38.