Segnalazione di una nostra lettrice – Dipendente Conad Olbia non mi fa entrare

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020). Unaha segnalato allaredazione, che undeldisito in Via Barcellona 130, gli ha impedito più volte di. La Signora A.R.L ha chiamato laredazione segnalando il fatto che vive nella povertà e che purtroppo non ha la possibilità di comprare i guanti in lattice. Però è dotata di mascherina. Ieri 22/04/2020 si è presentata davanti aldi, e unnon l’ha fattain quanto era sprovvista di guanti in lattice. La Signora A.R.L dice: ho sempre usato tutte le precauzioni, quando entro la prima cosa che faccio è indossare i guanti presenti nel reparto Ortofrutta. Una signora ha visto la situazione e mi ha detto non preoccuparti, vieni con me. Mi porta nella sua macchina e mi regala dei guanti in lattice. Dopo aver fatto la spesa ho segnalato ...