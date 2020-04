Ripresa Serie A, Tommasi: “No a corsie preferenziali. Ripartire quando i cittadini avranno tamponi e test” (Di giovedì 23 aprile 2020) Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, il presidente dell’AIC Damiano Tommasi è tornato a parlare della Ripresa dei campionati. Queste le sue parole: “Allo stato attuale la situazione del Paese non consente la Ripresa dell’attività, dobbiamo capire se ci saranno le condizioni di sicurezza nelle prossime settimane e quali procedure si devono attivare per renderlo possibile, tutelando la salute di tutti, non solo degli atleti. L’incontro di oggi è stato utile per mettere sul piatto tutte le posizione delle componenti del mondo del calcio e metterle a confronto con chi dovrà analizzare la situazione per stilare un protocollo adeguato. Da parte dei calciatori la richiesta che è stata fatta è quella di far Ripartire il calcio quando tutti i cittadini potranno disporre di tamponi e test, non ci deve essere una corsia ... Leggi su calcioweb.eu Ripresa Serie A - allenamenti posticipati? Ipotesi 18 maggio - campionato al via il 13 giugno

