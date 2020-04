Parma | Cornelius | il danese è incontenibile nei duelli aerei | il dato

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 aprile 2020)è fondamentale per la fase offensiva del. Le sue doti fisiche consentono alla squadra di risalire Con i problemi fisici di Inglesi,si stava rivelando una pedina preziosa per il. Oltre ai gol, l’ex Atalanta è preziosissimo per tutta la fase offensiva. D’Aversa ha una squadra diretta che attacca in ripartenza o lanciando lungo:è quindi una pedina preziosa per la risalita, visto che si alza spesso la palla su di lui. I dati fotografano bene questa indole. Tra chi ha disputato almeno 800′, ilè il giocatore della Seria A che vince in media più: ben 6.1. Leggi su Calcionews24.com