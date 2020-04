Oggi videoconferenza Consiglio europeo sul “Recovery Fund” (Di giovedì 23 aprile 2020) Comincia alle 15, Oggi, la videoconferenza dei capi di Stato e di governo dell'Ue (la quarta in sette settimane) che avrà come punto principale in agenda la proposta per uno 'European Recovery Fund', un Fondo per il rilancio economico dopo la crisi del Covid-19, e a cui parteciperà per l'Italia il premier Giuseppe Conte. I temi all'ordine del giorno sono tre, secondo la lettera di convocazione del vertice inviata martedì sera, dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel sono quattro. Innanzitutto le due 'roadmap' (tabelle di marcia), una per la fine graduale delle restrizioni sociali per contenere l'epidemia, e l'altra riguardante la ripresa, che i capi di Stato e di governo avevano chiesto di elaborare a Michel e alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen.Sono in realtà documenti piuttosto generici che non dovrebbero comportare grandi ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus : oggi videoconferenza Conte-governatori-sindaci (Di giovedì 23 aprile 2020) Comincia alle 15,, ladei capi di Stato e di governo dell'Ue (la quarta in sette settimane) che avrà come punto principale in agenda la proposta per uno 'European Recovery Fund', un Fondo per il rilancio economico dopo la crisi del Covid-19, e a cui parteciperà per l'Italia il premier Giuseppe Conte. I temi all'ordine del giorno sono tre, secondo la lettera di convocazione del vertice inviata martedì sera, dal presidente delCharles Michel sono quattro. Innanzitutto le due 'roadmap' (tabelle di marcia), una per la fine graduale delle restrizioni sociali per contenere l'epidemia, e l'altra riguardante la ripresa, che i capi di Stato e di governo avevano chiesto di elaborare a Michel e alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen.Sono in realtà documenti piuttosto generici che non dovrebbero comportare grandi ...

Antonio_Tajani : Riunione in videoconferenza con il Presidente Berlusconi, Gianni Letta e gli altri dirigenti di Forza Italia. Dal 1… - IoleIacapraro : RT @scuola_cisl: #scuola, LE DIFFICOLTA’ DEL SISTEMA SCOLASTICO SICILIANO IN QUESTA FASE. @Bellia68 “FARE COMUNITÀ PER AFFRONTARE L’EMERGEN… - RoccoPalombella : RT @UilmNazionale: #Coronavirus Alcune immagini del Segr Gen @RoccoPalombella, del Segr naz e Resp org Roberto Toigo, dei segretari provinc… - polizzi_vito : RT @FNPCISLSicilia: Oggi videoconferenza 'task Force welfare e progettualità @AlfioGiulio @FnpCisl @CislSicilia @CislNazionale @SebastianoC… - GiuseppeBrando : RT @Bellia68: #scuola, LE DIFFICOLTA’ DEL SISTEMA SCOLASTICO SICILIANO IN QUESTA FASE. @Bellia68 FARE COMUNITÀ PER AFFRONTARE L’EMERGENZA C… -