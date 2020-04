Coronavirus: ‘La Via dei librai’ sul web, Franceschini ‘necessario trasmettere cultura’ (2) (Di giovedì 23 aprile 2020) (Adnkronos) – La diretta delle 19, orario in cui sono collocati tutti gli eventi clou, sarà dedicata a Stefania Auci e ai suoi Leoni di Sicilia, la saga dei Florio presente ancora nelle classifiche di vendita nazionale. A dialogare con la scrittrice, sarà la giornalista Elvira Terranova. Alle 21 il primo appuntamento con la letteratura internazionale a cura dell’Instituto Cervantes di Palermo in concomitanza con le celebrazioni dell’anniversario di Miguel de Cervantes. I canali ufficiali sui quali sarà possibile seguire le iniziative sono la pagina Facebook La Via dei Librai e i website www.laviadeilibrai.it e www.ballarosignificapalermo.it. L'articolo Coronavirus: ‘La Via dei librai’ sul web, Franceschini ‘necessario trasmettere cultura’ (2) proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : ‘La Via dei librai’ sul web - Franceschini ‘necessario trasmettere cultura’

