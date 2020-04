Azzolina: “Scuola più digitale, vi spiego le novità” (Di giovedì 23 aprile 2020) La ministra Azzolina costituisce il Comitato di esperti Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione in carica, ha dato il via libera al Comitato di esperti. Questo si occuperà di creare un nuovo Piano scuola per far fronte all’emergenza dovuta alla pandemia da coronavirus. L’idea di base è quella di andare a ‘svecchiare’ l’attuale situazione del comparto scuola per rendere finalmente competitivo un settore rimasto troppo indietro rispetto ad altri paesi. Il Comitato di esperti ed il loro compito Composto da 18 esperti, verrà coordinato dal professore di Economia e Politica industriale presso l’Università di Ferrara Patrizio Bianchi. La ministra Azzolina precisa di aver voluto con forza la formazione di questo comitato così da riorganizzare tutto il comparto scuola. “Risponderemo rapidamente a tutti i dubbi e ... Leggi su kontrokultura “Scuola - sicura una proroga”. Coronavirus - l’annuncio del ministro Azzolina (Di giovedì 23 aprile 2020) La ministracostituisce il Comitato di esperti Lucia, ministra dell’Istruzione in carica, ha dato il via libera al Comitato di esperti. Questo si occuperà di creare un nuovo Piano scuola per far fronte all’emergenza dovuta alla pandemia da coronavirus. L’idea di base è quella di andare a ‘svecchiare’ l’attuale situazione del comparto scuola per rendere finalmente competitivo un settore rimasto troppo indietro rispetto ad altri paesi. Il Comitato di esperti ed il loro compito Composto da 18 esperti, verrà coordinato dal professore di Economia e Politica industriale presso l’Università di Ferrara Patrizio Bianchi. La ministraprecisa di aver voluto con forza la formazione di questo comitato così da riorganizzare tutto il comparto scuola. “Risponderemo rapidamente a tutti i dubbi e ...

Agenzia_Ansa : La ministra dell'Istruzione Azzolina: 'Al via un Comitato di esperti per il Piano #scuola. Proposte per il prossimo… - MIsocialTW: La Ministra @AzzolinaLucia ha istituito un Comitato di esperti che avrà il compito di presentare proposte per la sc… - AzzolinaLucia: A giorni il Governo prenderà una decisione, ma a mio avviso riaprire ora le scuole mentre il Paese conta oltre 500…

