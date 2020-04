Valorant protagonista di un interessante diario degli sviluppatori focalizzato sul game

(Di mercoledì 22 aprile 2020)di Riots è il nuovo atteso sparatutto competitivo che sta ottenendo numeri impressionanti su Twitch nella closed beta. Il team di sviluppo ha già parlato di varie funzionalità del gioco e il suo ultimosi focalizza maggiormente sul design intrinseco dello shooter.Il seniordesigner Salvatore Garozzo e il design lead Trevor Romleski hanno parlato dello sparatutto tattico e delle sfide che ne derivano nella creazione. L'idea principale dietroè quella di avere un movimento più lento e più metodico. Anche sparare in movimento influirà sulla precisione. Entrambe queste cose hanno lo scopo di far riflettere i giocatori sul loro posizionamento.Leggi altro...

Valorant di Riot Games è il nuovo atteso sparatutto competitivo che sta ottenendo numeri impressionanti su Twitch nella closed beta. Il team di sviluppo ha già parlato di varie funzionalità del gioco ...Valorant non è ancora uscito ... Ciò su cui punta il gioco infatti non è la trama o la grafica, ma server stabili, sistema anti-cheat inviolabile e accessibilità anche per coloro che non possono ...