Sanificazione | le imprese di pulizia a Conte | senza di noi non c' è «Fase

«La 'Fase 2» per uscire dall'emergenza Covid-19 deve coincidere con una massiccia opera di Sanificazione, in tutti i Contesti. Però il governo, finora, non ha presentato alcun piano strutturale, nessun coordinamento. E ci sorprende anche non ci sia nessun interlocutore che rappresenti il nostro settore nella task force della ripartenza creata da Palazzo Chigi". A chiedere più attenzione al governo Conte, e con forza, è Lorenzo Mattioli, presidente di Anip, l'Associazione nazionale delle imprese di pulizia e servizi integrati di Confindustria.Proprio dalla Sanificazione, in effetti, dovrà inevitabilmente prendere le mosse l'indispensabile Fase 2, ovverosia la ripartenza dell'Italia. Non solo perché la Sanificazione (l'operazione di pulizia che elimina batteri e virus da ambienti e superfici) è fondamentale per la difesa della salute, ...

