(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il top-management del gruppo PSA ha deciso di rinunciare a premi aziendali per un valore complessivo di oltre 4di. A beneficiare dei fondi sarà l'omonima fondazione, che li impiegherà per finanziare progetti di supporto alla mobilità delle persone.L'iniziativa di Tavares. Il primo tra i dirigenti a rinunciare ai compensi variabili annuali è stato l'amministratore delegato Carlos Tavares, che ha informato il consiglio di sorveglianza della sua intenzione di ridurre l'importo delle sue indennità di lungo periodo per il 2020 di 50 mila azioni, pari al 35% del suo stipendio fisso e al 38% del programma di incentivazione annuale. Inoltre, altri tre membri del consiglio di gestione hanno espresso il desiderio di tagliare del 25% i compensi in azioni, mentre i primi 100 dirigenti hanno voluto ridursi, in media del 21%, i diritti di assegnazione ...

dinoadduci : PSA - I manager donano 4 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : PSA manager

Quattroruote

La direzione del gruppo rinuncia a parte dei premi in azioni previsti per il 2020 destinandoli a progetti benefici ...Non a caso, qualsiasi decisione sulla distribuzione del dividendo ordinario, sia per Fca sia per Psa, è stata rinviata a giugno. I due gruppi decideranno insieme se e in che misura distribuiranno la ...