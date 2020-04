Pirlo | Andare alla Juve è stata una decisione giusta Poi spiazza tutti sul

(Di mercoledì 22 aprile 2020) ​Andrea, ex centrocampista di Inter, Milan e ​ntus,; intervenuto in diretta su Instagram con la pagina Il Nuovo Calcio e ha parlato, tra le altre cose, del suo futuro da allenatore (chiudendo le porteUnder 23?) ma anche dei suoi trascorsi. Ecco le sue dichiarazioni riportate dantusnews24.com. La? "una. Nei quattro anni trascorsi ho vinto quattro Scudetti, Coppe Italia e ho disputato una finale di Champions League". I discorsi pre...

CalcioJcom : New post: Pirlo svela: “Andare alla Juve una decisione giusta” - Fantacalcio : Pirlo: 'Andare alla Juventus fu una scelta giusta. Allegri gran lavoratore' - Dalla_SerieA : Conte, Allegri, Lippi, la Juve e il futuro: Pirlo dice tutto - - frailmari : @Mucio80 @alecsvilla @FranklinCasati mah, oddio. Più che altro non segnando nemmeno un gol su punizione nel 2008/20… - infoitsport : Pirlo: 'Andare alla Juve decisione giusta, Conte e Allegri mi hanno insegnato tantissimo' -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Andare

Andrea Pirlo ricorda con particolare affetto le quattro stagioni trascorse in bianconero, dal 2011 al 2015. “Andare alla Juve è stata una decisione giusta. Nei quattro anni trascorsi lì ho vinto ...Andrea Pirlo, ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus, è intervenuto in diretta su Instagram con la pagina Il Nuovo Calcio e ha parlato, tra le altre cose, del suo futuro da allenatore (chiudendo ...