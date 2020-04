Latina, ancora un infermiere positivo (e asintomatico) al Goretti: è il quarto caso in pochi giorni (Di mercoledì 22 aprile 2020) ancora un caso positivo tra gli infermieri dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sarebbe il quarto in pochi giorni. Prima di questo caso, erano risultati positivi un portantino del pronto soccorso, un’infermiera dell’ex reparto di Ortopedia e un infermiere dell’ex reparto di Urologia. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati effettuati centinaia di tamponi al personale sanitario dell’ospedale pontino. I tamponi sono ancora in corso e proseguiranno ancora in questi giorni. L’infermiere positivo, che non ha mai presentato alcun sintomo relativo al coronavirus, si trova al momento in isolamento domiciliare e dovrà osservare la quarantena prevista per almeno 15 giorni. L’uomo, sulla cui identità c’è il più stretto riserbo per la tutela delle privacy, ha scoperto di essere positivo al Covid-19 nella serata di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 aprile 2020)untra gli infermieri dell’ospedale Santa Mariadi. Sarebbe ilin pochi giorni. Prima di questo, erano risultati positivi un portantino del pronto soccorso, un’infermiera dell’ex reparto di Ortopedia e undell’ex reparto di Urologia. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati effettuati centinaia di tamponi al personale sanitario dell’ospedale pontino. I tamponi sonoin corso e proseguirannoin questi giorni. L’, che non ha mai presentato alcun sintomo relativo al coronavirus, si trova al momento in isolamento domiciliare e dovrà osservare la quarantena prevista per almeno 15 giorni. L’uomo, sulla cui identità c’è il più stretto riserbo per la tutela delle privacy, ha scoperto di essereal Covid-19 nella serata di ...

