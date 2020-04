Coronavirus e Fase 2, De Micheli: “Regole uguali per tutta l’Italia” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Per la progressiva riapertura delle attività produttive “le regole saranno uguali per tutta l’Italia“: lo ha affermato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, evidenziando che “ovviamente i monitoraggi per eventuali situazioni critiche dal punto di vista sanitario avranno degli effetti anche regionali“. Oggi il Governo farà “le valutazioni complessive” per decidere se la graduale riapertura delle attività partirà dal 4 maggio, ha sottolineato il Ministro, spiegando che si tratterà di “una valutazione collegiale approfondita sia sulla base delle questioni sanitarie sia sulle modalità con le quali gli italiani hanno voglia di tornare al lavoro“. “Non è immaginabile che possa aumentare il numero di bus ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus fase 2 - le nuove misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Coronavirus - le priorità per i disabili nella fase 2. Dall’assistenza a casa all’aumento della pensione di invalidità : le richieste delle associazioni

