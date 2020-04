Cassa integrazione e ritardo pagamenti, Catalfo fa chiarezza (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Per la Cassa integrazione “1,1 milioni di lavoratori dovrebbe avere il pagamento entro il 30 di aprile”. Lo ha detto il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a Radio Anch’io sottolineando che “2,8 milioni di lavoratori hanno già ricevuto anticipazione” da parte delle aziende. Sul problema dei ritardi nei pagamenti della Cassa integrazione che tiene banco da giorni, sollevando numerose polemiche, il Ministro ha spiegato: “il sistema che noi ci siamo trovati davanti, ovviamente, non poteva essere cambiato in un solo momento, pensando ad un altro tipo di ammortizzatore perchè i tempi sarebbero stati molto, ma molto più lunghi. Abbiamo semplificato tutte le procedure e tutti i modelli da presentare” e “rispetto ai tempi ordinari di erogazione della Cassa integrazione il tempo è stato molto, molto ... Leggi su quifinanza LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Nunzia Catalfo : “Entro il 30 aprile sarà pagata la cassa integrazione”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Nunzia Catalfo : “Entro il 30 aprile sarà pagata la cassa integrazione”

Bekaert : cassa integrazione prorogata fino a settembre - siglato l’acordo (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Per la“1,1 milioni di lavoratori dovrebbe avere il pagamento entro il 30 di aprile”. Lo ha detto il Ministro del Lavoro, Nunzia, a Radio Anch’io sottolineando che “2,8 milioni di lavoratori hanno già ricevuto anticipazione” da parte delle aziende. Sul problema dei ritardi neidellache tiene banco da giorni, sollevando numerose polemiche, il Ministro ha spiegato: “il sistema che noi ci siamo trovati davanti, ovviamente, non poteva essere cambiato in un solo momento, pensando ad un altro tipo di ammortizzatore perchè i tempi sarebbero stati molto, ma molto più lunghi. Abbiamo semplificato tutte le procedure e tutti i modelli da presentare” e “rispetto ai tempi ordinari di erogazione dellail tempo è stato molto, molto ...

LegaSalvini : ?AVETE ASCOLTATO? 40 minuti di intervento del governo, non una parola su Cassa Integrazione, affitti, mutui, bollet… - borghi_claudio : Tranquilli, a fine aprile pagheremo la cassa integrazione come l'abbiamo pagata il 15 - matteosalvinimi : #Salvini: Cassa integrazione. La promessa del governo era che il 15 aprile sarebbero arrivati i soldi. Al 21 aprile… - alcinx : RT @lucivescovi: Ribaltiamo il punto di vista: l'area, la filiera, è in sicurezza? Sì? Allora deve riaprire perchè deve dare un contributo… - massimoweb970 : RT @AnnalisaChirico: Servono 19 documenti per chiedere prestiti da 25mila €, la cassa integrazione nessuno l’ha vista mentre a maggio vedre… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassa integrazione Cassa integrazione e ritardo pagamenti, Catalfo fa chiarezza Il Messaggero Fase 2, Conte: cinque punti strategici. Riaperture nazionali ed app non obbligatoria

in particolare casse integrazione ed indennizzi per autonomi e partite iva, al sostegno di coloro che non sono coperti di cassa integrazione, fino a misure di sostegno alle piccole e medie imprese, a ...

Pressioni su Angela Merkel per allentare le restrizioni. La Cancelliera: “Basta con le discussioni, la salute pubblica è prioritaria”

A questo si aggiungono le richieste dei sindacati e dell’SPD, che invocano un aumento della cassa integrazione fino al 67% e, in alcuni casi, fino all’87%. È inoltre in discussione una riduzione del 7 ...

in particolare casse integrazione ed indennizzi per autonomi e partite iva, al sostegno di coloro che non sono coperti di cassa integrazione, fino a misure di sostegno alle piccole e medie imprese, a ...A questo si aggiungono le richieste dei sindacati e dell’SPD, che invocano un aumento della cassa integrazione fino al 67% e, in alcuni casi, fino all’87%. È inoltre in discussione una riduzione del 7 ...