Alessandro Borghese ‘4 Ristoranti’ nuova stagione | «Sarà l’ultima? Beh | dopo

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Su ‘Leggo’ l’intervista ad, chef, ma anche showman, pronto a tornare su SkyUno, da domani, 23 aprile 2020, ogni giovedì, per ben dieci puntate in prima serata, con la sesta edizione del format di successo, ‘4 Ristoranti’. «È uno show di poche e semplici regole. Quattro ristoratori si sfidano sui fronti di menù, servizio, location. Tra loro cercano di stuzzicarsi. Poi, però, vince la lealtà professionale. Certo che la cucina ha molti imprevisti: non esiste il piano perfetto per vincere. E poi ci sono anche io a giudicare. Viaggeremo da Venezia al Gargano, alla Toscana», ha esordito il conduttore tv, che ha precisato: «Queste puntate le registrammo a fine estate, l’ultima fu a Venezia, anche se sarà la prima ad andare in onda, poco prima ...