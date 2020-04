Vieri re di Instagram | la diretta notturna con gli ex compagni è uno show

angiuoniluigi : RT @leggoit: #21aprile #rassegnastampa Obiettivo zero contagi. Vicini di casa senza più segreti. Il pagellone dei conduttori. Elena Sofia R… - leggoit : Vieri, tutto Bobo minuto per minuto su Instagram: il bomber fa ancora gol - Solo_La_Lazio : #Lazio, #Crespo e #Vieri su #Instagram : 'Lì uno spettacolo'. Poi l'aneddoto di #Veron (VIDEO) - Dondolino72 : RT @Andrea_DiCarlo: Diretta #Instagram tra #Vieri e #Crespo. #Vieri: “Si viveva bene a #Parma, vero?” #Crespo: “Sì, ma capisci che ti manc… - leggoit : #21aprile #rassegnastampa Obiettivo zero contagi. Vicini di casa senza più segreti. Il pagellone dei conduttori. El… -

Vieri Instagram Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vieri Instagram