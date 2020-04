Serie C | a tutto Ghirelli | rischio default | riforma campionati | promozioni e stagione

(Di martedì 21 aprile 2020) “Non c’era bisogno di rendere pubblica la decisione perché i presidenti avevano avuto già notizia degli esiti, ma c’è sempre qualcuno che deve fare il furbetto”. Sono le parole del presidente della Lega Pro Francescoai microfoni di TMW Radio, sulla trasmissione Stadio Aperto. “Per me le porte chiuse sarebbero orrende, ma prenderemmo atto della necessità. Poi però penso alla realtà, e ne prendo atto: forse laA, con le sue strutture, ce la può fare. Ma vedo che negli altri grandi paesi europei leghe e club danno contributi di solidarietà a chi sta sotto e da noi no, questo mi preoccupa. Ad oggi quel protocollo mi sembra un macigno, tra 2 mesi magari riesco a governarlo e ad applicarlo”. “Rischiamo il. Adesso corriamo un pericolo veramente serio, e da qui arriva ...

