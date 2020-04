Sarà obbligatorio scaricare l’App Immuni? Giuseppe Conte: “Non ci saranno limitazioni di spostamenti per chi non lo farà” (Di martedì 21 aprile 2020) Giuseppe Conte ha parlato chiaro durante le informative al Senato e alla Camera: “L’applicazione Immuni sarà offerta su base volontaria, non obbligatoria, faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazioni o pregiudizi“. Il Premier ha ribadito, in un intervento istituzionale, che i cittadini non saranno obbligati a scaricare l’app “Immuni” sul proprio cellulare: questo sistema servirà a tracciare le persone che sono state contagiate dal virus e ad avvertire chi si trova nelle vicinanze, dovrebbe dunque permettere di evitare il rischio contagio ed essere un dispositivo di sicurezza ma molte persone hanno già manifestato l’intenzione di non scaricarla perché si sentono minati della propria privacy. Nelle ultime ore si parlava della possibilità di limitare gli spostamenti di quei ... Leggi su oasport Non sarà obbligatorio installare l’App “Immuni”. Conte assicura che l’utilizzo sarà su base volontaria. L’applicazione rispetterà le libertà fondamentali

