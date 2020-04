MEF, partecipate: confermati Descalzi (Eni) e Starace (Enel) (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha formalmente depositato ieri le liste per il rinnovo dei Consigli di Amministrazione e dei vertici di quattro delle sette partecipate pubbliche – Poste Italiane, Eni, Enel e Leonardo – senza sorprese rispetto a quanto già anticipato nei giorni scorsi. Non ancora pubblicate invece le liste di Enav, Terna e Banca MPS. confermati tutti gli Ad: Matteo Del Fante resta in Poste Italiane, Francesco Starace alla guida di Enel, Claudio Descalzi in Eni e Alessandro Profumo in Leonardo. Non confermata invece la carica di Presidente per Patrizia Grieco (Enel), Emma Marcegaglia (Eni) e Giovanni De Gennaro (Leonardo), che vengono sostituiti rispettivamente da Michele Alberto Fabiano Crisostomo, Lucia Calvosa e Luciano Carta, mentre resiste Maria Bianca Farina alla Presidenza di Poste Italiane. Ecco nel ... Leggi su quifinanza Giochi fatti per le nomine nelle partecipate - il Mef deposita le liste

