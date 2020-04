Isolata e senza tampone | “sto meglio | ma adesso?”

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 aprile 2020) Roma – Prima semplice alterazione, poi otto giorni con il termometro che arriva a 39.7. Dolori addominali, tosse. La chiamata al numero verde, l’attesa del. Che pero’ non arriva. Al suo posto un miglioramento repentino. Ma anche il nuovo tentativo con la Asl si rivela inutile. “Non e’ tanto per me, anche se vorrei sapere se sono davvero guarita, ma per gli altri. Chi mi dice quello che posso e non posso fare? Chi mi da’ la certezza di non essere un pericolo per gli altri?”. Martina Valerio e’ un’imprenditrice di 33 anni, vive a Roma con il suo compagno e ha deciso di raccontare la sua storia all’agenzia Dire. A inizio marzo Martina e’ andata per lavoro a Bologna, ma subito prima delle disposizioni governative che imponevano la quarantena e’ tornata a casa. “Il 26 marzo pero’ ho iniziato ad avere ...