Il Paradiso delle Signore non va in onda: stop alla soap di Rai Uno. Cosa è successo (Di martedì 21 aprile 2020) ‘Brutte’ notizie peri fan de ”Il Paradiso delle Signore”, la fiction di Rai Uno in onda tutti i giorni alle 15,40. In onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 1, la daily soap ambientata negli anni Sessanta è arrivata alla quarta edizione e ha riscosso un grande successo di pubblico. Dal settembre 2018 il format è cambiato e da fiction è diventata una vera e propria soap opera. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) è tornato in televisione con un nutrito gruppo di attori: Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano e Neva Leoni). Il Paradiso delle Signore fa da traino a La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini e in questi mesi ha riscosso un ottimo successo in fatto di ascolti. La quarta stagione è ambientata nel biennio 1960-1961. ( dopo la ... Leggi su caffeinamagazine Il Paradiso delle Signore oggi non va in onda : slittano le repliche

Il Paradiso delle Signore cancellato : oggi in onda il Presidente Conte in diretta dal Senato della Repubblica

IL PARADISO DELLE SIGNORE oggi non va in onda - l’ultima puntata slitta a… (Di martedì 21 aprile 2020) ‘Brutte’ notizie peri fan de ”Il”, la fiction di Rai Uno intutti i giorni alle 15,40. Indal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 1, la dailyambientata negli anni Sessanta è arrivataquarta edizione e ha riscosso un grandedi pubblico. Dal settembre 2018 il format è cambiato e da fiction è diventata una vera e propriaopera. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) è tornato in televisione con un nutrito gruppo di attori: Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano e Neva Leoni). Ilfa da traino a La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini e in questi mesi ha riscosso un ottimoin fatto di ascolti. La quarta stagione è ambientata nel biennio 1960-1961. ( dopo la ...

infoitcultura : Quando va in onda la puntata di oggi de IL PARADISO DELLE SIGNORE 4? - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore cancellato: oggi in onda il Presidente Conte in diretta dal Senato della Repubblica - Gio79803890 : Il paradiso delle signore · 2647 15.19 benissimo #ilparadisodellesignore leader del pomeriggio con oltre 2 milioni e 600 spett. - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore oggi non va in onda: slittano le repliche - #Paradiso #delle #Signore #onda: - zazoomnews : IL PARADISO DELLE SIGNORE oggi non va in onda l’ultima puntata slitta a… - #PARADISO #DELLE #SIGNORE #l’ultima -