“Il Maurizio Costanzo show non è prudente farlo” | il conduttore torna su Rai2 con un

Leggi su fanpage

(Di martedì 21 aprile 2020)tornerà a condurre un programma in Rai, senza però lasciare la sua casa televisiva che ormai da anni è la Mediaset. Il giornalista ha rivelato che lo, dal titolo "Album di famiglia" andrà in onda da maggio nel pomeriggio su, mentre le riprese del "" non sono state ancora preventivate.