I 19 documenti chiesti a una pmi per 15mila euro di prestito dal Fondo di Garanzia

In un articolo a firma di Dario Di Vico oggi il Corriere della Sera racconta le peripezie di una piccola impresa alla ricerca di un prestito di 15mila euro dal Fondo di Garanzia che permette di chiederne fino a 25mila. Nell'articolo si racconta di uno scambio di mail tra una piccola impresa, chiamata Piemmeì, e una banca. Con una mail indirizzata alla propria banca, che ha base nel Centro Italia, una piccola azienda che per rispetto della privacy chiameremo Piemmeì invia la documentazione necessaria per richiedere un finanziamento coperto dal Fondo di Garanzia. Aggiunge una preghiera di appuntamento, anche veloce, per presentare il tutto. La risposta è una doccia fredda per i titolari della Piemmel. La banca risponde indicando i documenti necessari per accendere il mutuo. In tutto abbiamo calcolato 12 adempimenti che a loro volta implicano almeno altre 7 ...

ndr). Potrebbe bastare e invece no, la richiesta del rigo successivo è: «II dettaglio dei debiti tributari e documentazione attestante e eventuale concessione da parte dell’Erario di moratorie e ...

Per questo i sindacati dei bancari temono tensioni dei clienti. In teoria, la richiesta fino a 25mila euro potrebbe essere liquidata in un giorno. Le banche si stanno infatti attrezzando con i canali ...

