Hamilton ‘si conferma’ in Mercedes | “Resto”

Leggi su newsmondo

(Di martedì 21 aprile 2020) F1,: “Resto in, il dream team’. Nessun sogno infranto con la Ferrari: “Non ho intenzione di lasciare la squadra”. Lewisresta ine mette la parola fine alle ipotesi e alle indiscrezioni sul suo futuro. E per il dispiacere di molti tifosi del Cavallino tramonta il trasferimento alla Ferrari., ‘Resto alla, la miglior scuderia del mondo’ Con un post sul proprio profilo Instagram, in risposta a un articolo del The Sun, Lewisha fatto sapere di essere intenzionato a rimanere in Mercede, ‘la miglio scuderia del mondo‘. In molti hanno ipotizzato che la sue decisione i restare insia in realtà figlia di una mancanza di alternative. “Per prima cosa non c’è alcun sogno infranto con un’altra squadra, perché sono già nel ...