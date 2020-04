Fonti Usa, Kim Jong-un in gravi condizioni dopo intervento chirurgico (Di martedì 21 aprile 2020) Gli Stati Uniti stanno monitorando alcune informazioni di intelligence secondo cui il leader nordcoreano Kim Jong-un sarebbe in grave pericolo dopo un intervento chirurgico. Lo riportano alcune Fonti dell’amministrazione Usa, citate dai media americani. Kim, si fa notare, recentemente ha fatto parlare di sé per l’assenza dalle celebrazioni per il compleanno del nonno lo scorso 15 aprile, episodio che ha sollevato dubbi sul suo stato di salute.L’ultima apparizione in pubblico di Kim risalirebbe all′11 aprile, quando è stato ripreso durate un incontro del governo nordcoreano, mentre per le celebrazioni del nonno Kim Il-sung, deceduto nel 1994, il leader nordcoreano era comparso il 15 aprile solo in un messaggio trasmesso dai media di Stato. Gli esperti non sono sicuri sul motivo dell’assenza di Kim dalla festa nazionale più importante ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 aprile 2020) Gli Stati Uniti stanno monitorando alcune informazioni di intelligence secondo cui il leader nordcoreano Kim-un sarebbe in grave pericoloun. Lo riportano alcunedell’amministrazione Usa, citate dai media americani. Kim, si fa notare, recentemente ha fatto parlare di sé per l’assenza dalle celebrazioni per il compleanno del nonno lo scorso 15 aprile, episodio che ha sollevato dubbi sul suo stato di salute.L’ultima apparizione in pubblico di Kim risalirebbe all′11 aprile, quando è stato ripreso durate un incontro del governo nordcoreano, mentre per le celebrazioni del nonno Kim Il-sung, deceduto nel 1994, il leader nordcoreano era comparso il 15 aprile solo in un messaggio trasmesso dai media di Stato. Gli esperti non sono sicuri sul motivo dell’assenza di Kim dalla festa nazionale più importante ...

