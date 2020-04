Di Maio ammette che fu un errore chiedere l’impeachment per Mattarella

(Di martedì 21 aprile 2020) Era il 27 maggio 2018 quando Luigi Di, dopo il rifiuto del presidente della Repubblica di avallare la scelta di Paolo Savona come ministro dell’Economia del governo giallo-verde, aveva chiesto a gran voce l’impeachment di. Oggi, a distanza di quasi due anni da quanto accaduto in quella frenetica serata in cui anche l’attuale presidente del Consiglio Giuseppe Conte sembrava aver deposto le armi, è arrivata un’ammissione di colpevolezza da parte del ministro degli Esteri. LEGGI ANCHE > Dall’impeachment a ‘ci pensa’, la conversione di Luigi Die del M5S Impeachment di, Luigi Disi dice pentito «Nella vita delle persone da grandi errori nascono grandi opportunità – ha affermato Luigi Dinel corso della trasmissione L’Aria che tira -. Da quell’episodio ho ...

_marcomontanari : Toccare il fondo e scavare, sempre - _DAGOSPIA_ : DI MAIO AMMETTE CHE CHIEDERE L'IMPEACHMENT DI MATTARELLA FU UNA STRONZATA DA PIVELLO - LorenzoTonion : RT @ferroice40: Mascherine regalate alla Cina e ricomprate al triplo del prezzo, Di Maio ammette: "Ho firmato io" – VIDEO - mariaro41534337 : RT @ferroice40: Mascherine regalate alla Cina e ricomprate al triplo del prezzo, Di Maio ammette: "Ho firmato io" – VIDEO - ferroice40 : Mascherine regalate alla Cina e ricomprate al triplo del prezzo, Di Maio ammette: "Ho firmato io" – VIDEO

