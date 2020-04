Coronavirus, i dati del 21 aprile (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – Come riportato dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 2.729, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 183.957. Da ieri, però, il numero delle persone attualmente positive al virus sono diminuite di 528 unità, quindi al momento risultano positive 107.709 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.471, con un decremento di 102 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 24.134, ovvero 772 in meno rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 81.104, quindi 654 in meno da ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 534 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 24.468. Da ieri si registrano anche 2.723 nuove guarigioni, quindi il totale ... Leggi su romadailynews Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 21 aprile

Coronavirus - i dati della Protezione Civile : in Italia mai così alto il numero di dimessi e guariti

Coronavirus dati 21 aprile 2020 : calano i positivi (-528) - superati i 51mila guariti (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – Come riportato dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 2.729, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 183.957. Da ieri, però, il numero delle persone attualmente positive al virus sono diminuite di 528 unità, quindi al momento risultano positive 107.709 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.471, con un decremento di 102 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 24.134, ovvero 772 in meno rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 81.104, quindi 654 in meno da ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 534 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 24.468. Da ieri si registrano anche 2.723 nuove guarigioni, quindi il totale ...

lorepregliasco : Ma se la smettessimo di parlare di un modello Italia che ha funzionato poco e male (basta leggere i dati) e guardas… - graziano_delrio : Contact tracing fondamentale per 'fase due'. Ma per diritti e libertà costituzionali non può bastare un'ordinanza c… - you_trend : ?? #Coronavirus: la #ProtezioneCivile ha reso pubblici i dati sulle persone sottoposte a tampone ?? Il 32,5% dei tam… - jiannicarter98 : RT @Asiablog_it: ??#CoronaVirus ?? +++ 2,5 MILIONI DI CASI NEL MONDO +++ Due milioni e mezzo di casi di #COVID19 confermati, secondo i dati… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: Questo grafico delinea l'andamento dei ricoveri giornalieri in terapia intensiva a livello nazionale. Dati forniti dalla P… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus a Roma, ultime notizie

Per approfondire Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19 La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus La mappa del contagio in Italia: ...

Coronavirus: Federcuochi, Fase 2 con plexiglass e piatti da asporto nei ristoranti

Terminato il lockdown, infatti, la convivenza con il Covid-19 imporrà a tutti gli imprenditori una revisione delle proprie attività ... e ripensare i vari turni del servizio per fasce orarie. Inoltre, ...

Per approfondire Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19 La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus La mappa del contagio in Italia: ...Terminato il lockdown, infatti, la convivenza con il Covid-19 imporrà a tutti gli imprenditori una revisione delle proprie attività ... e ripensare i vari turni del servizio per fasce orarie. Inoltre, ...