Coronavirus: Fratoianni, ‘Viminale fermi squallidi neofascisti’ (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Leggo che manipoli di neofascisti stanno tentando di insozzare la giornata del 25 aprile, approfittando del delicato momento che sta vivendo il nostro Paese, cercando di scendere in piazza il pomeriggio di sabato prossimo”. Lo sottolinea il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.“Sono assolutamente certo che il Viminale stia facendo tutto ciò che è necessario per impedire che questo accada. Nessuno squallido show dei nipotini di Mussolini e di Hitler deve essere tollerato”. ‘è chiaro che la democrazia italiana con questi figuri – prosegue l’esponente di Leu – ha fatto i conti definitivamente il 25 aprile. Stiano allora tranquilli, si leggano qualche libro di storia in più – conclude Fratoianni – e ascoltino magari Bella Ciao che ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Fratoianni - ‘Lega vota contro eurobond - Salvini vergognati’

