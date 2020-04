Azzola | smart working è futuro | ma c’è diritto disconnessione

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 aprile 2020) Roma – Una delle tante lezioni impartite dal Coronavirus e’ l’utilita’ e l’importanza dello. Il lavoro agile da casa, scoperto per obbligo, diventera’ sempre piu’ una necessita’ che, tra le altre cose, portera’ con se’ una maggiore conciliazione dei tempi di vita-lavoro, mezzi pubblici e luoghi di lavoro meno affollati, citta’ meno trafficate e quindi anche meno inquinate. Il segretario generale della Cgil di Roma e Lazio, intervistato dall’agenzia Dire, ritiene che questa sara’ la modalita’ del lavoro delma nello stesso tempo ne andranno regolati alcuni aspetti. “Di sicuro loe’ la modalita’ che riguarda il nostro, se lo applicassimo alla pubblica amministrazione ne trarremmo un beneficio in termini di efficienza dei servizi che non ha ...