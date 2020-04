Asti | operai travolti da lastre di ferro in un' impresa artigianale | un morto e un ferito

Open_gol : Sono in corso verifiche per capire se la ditta avesse i permessi per operare anche in lockdown - SkyTG24 : Operai travolti da lastre ferro, un morto e un ferito nell’Astigiano - BlitzQuotidiano : Antignano (Asti): operai travolti da lastre di ferro. Uno è morto, l’altro è grave - alfalfredo : RT @Open_gol: Sono in corso verifiche per capire se la ditta avesse i permessi per operare anche in lockdown - SoloCristy : RT @Open_gol: Sono in corso verifiche per capire se la ditta avesse i permessi per operare anche in lockdown -

Asti operai Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Asti operai