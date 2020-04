Nintendo Switch: Un attacco hacker compromette gli account (Di lunedì 20 aprile 2020) Se giocate su Nintendo Switch la notizia che stiamo per darvi non vi renderà felici. A quanto pare nelle ultime ore un gruppo di hacker russi ha attaccato la piattaforma di casa Kyoto, compromettendo numerosi account. Il nostro consiglio così come quello di Nintendo è di attivare l’autenticazione a due fattori oltre che cambiare la password. account Nintendo compromessi: Nintendo corre ai ripari con l’autenticazione a due fattori Per accedere ad un account c’è bisogno di conoscere l’email e la password, tuttavia se l’account dispone del sistema di autenticazione a due fattori, bucarlo diventa molto difficile, in quanto si dovrebbe clonare lo smartphone associato. L’autenticazione a due fattori permette all’utente di avere una protezione in caso di attacco hacker, salvaguardando il proprio account. ... Leggi su gamerbrain Nintendo Switch esaurita? La colpa è di un bot

Metroid Prime Trilogy in arrivo su Nintendo Switch? La raccolta compare sulle pagine di uno store

