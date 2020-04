Logistica | treno e intermodalità determinanti pilastri dell’economia

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – E’ un filo sottile a legare la possibilità di disporre ogni giorno nei supermercati dei prodotti alimentari e per la pulizia di uffici e case, la distribuzione di medicinali e materiale sanitario, le consegne a domicilio sempre più indispensabili in questo periodo di emergenza contagio da Covid-19 e le altre diverse necessità a cui altrimenti dovremmo rinunciare. A muovere le merci, anche in pieno lockdown in corso, è la: settore industriale diventato ancora più essenziale in queste settimane insieme all’intermodalità, con ilin posizione di preminenza per rapidità, affidabilità e sicurezza. Anche perché, e soprattutto, permette di risparmiare l’impegno di addetti e autisti, oltre che offrire considerevole aiuto alla difesa dell’ambiente con decisamente basse ...