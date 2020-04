Italiani a casa | migranti in strada a giocare a pallone E ne arrivano altri 32 Esplode

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 aprile 2020) Leonardo Lauricella, sindaco di Siculiana, lo dice chiaramente: sono intervenuto personalmente per placare lo sdegno e la rabbia dei cittadini. Chiusi inda oltre 45 giorni, e che vedono gli immigrati accolti nella nostra comunità stare in. E di certo, l’eventualità ventilata in città che possano arrivare a breve32 immigrati, non continuisce a sedare gli animi e ad attenuare preoccupazioni e paure. Anche perché, la struttura ricettiva individuata per ospitare anche i prossimi stranieri in arrivo, ossia l’ex hotel Villa Sikania, trasformato all’occorrenza in centro d’accoglienza, è già stracolmo e al limite delle sue possibilità d’accoglienza. Ma anche i cittadini sono allo stremo: e la rabbia esplosa sui balconi dove, in tanti, si sono affacciati per protestare battendo ...