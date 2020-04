Sicilia, Etna in eruzione: colate di lava e fumo alto 5 Km (Di domenica 19 aprile 2020) Sicilia, Etna in eruzione: colate di lava e fumo alto 5 Km. Ecco quanto accaduto questa mattina sulla cima del vulcano. Lo spettacolo ha stupito tutti coloro che vivono nelle prossimità dell’Etna. E’ stato questo lo spettacolo che hanno potuto mirare gli abitanti della Sicilia residenti in prossimità dell’Etna. Il vulcano attivo più alto d’Europa … L'articolo Sicilia, Etna in eruzione: colate di lava e fumo alto 5 Km è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Sicilia - Etna in eruzione : fontane di lava e colonna di fumo alta 5 chilometri. Vulcanologi : “Fenomeno attenuato dopo alcune ore”

