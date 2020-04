Montefalcione | incidente stradale | muore un trentenne

(Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Dramma in provincia di Avellino. Nel pomeriggio di oggi ha perso la vita un ragazzo di circa 30 anni in unavvenuto lungo la SP280. Il ragazzo era alla guida della autovettura da solo. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale del 118. L'articolounproviene da Anteprima24.it.

Tragedia a Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino, dove un operatore ecologico di 56 anni, Raffale Cataldo, originario di Montefalcione ... per scendere lungo la discesa e travolgerlo.Questa mattina la tragedia a Castelvetere sul Calore in Alta Irpinia. A perdere la vita un 56enne di Montefalcione. Il mezzo si sarebbe messo in marcia da solo, finendo per schiacciare l’operaio.