La Regina Elisabetta compie 94 anni | ma niente colpi di cannone per il coronavirus

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 19 aprile 2020) Lasta perre 94, la decisione legata al: «Ha cancellato tutto, non accadeva da 68». Il compleanno reale si avvicina, ma quest’anno per lanon saranno sparati i tradizionali 41dia salve. Martedì 21 aprile la sovrana compirà 94, ma ha deciso che la ricorrenza non sarà festeggiata come ogni anno nel Regno Unito. A causa dell’emergenzanon si sparerà sulla Parade Groud a Hyde Park ed è la prima volta in 68. Lo ha annunciato un portavoce della Famiglia Reale. Secondo«non sarebbe appropriato questo omaggio a causa delle attuali circostanze», ha fatto sapere una fonte di Palazzo. Una conseguenza immediata del lockdown, dal momento che i sudditi non possono uscire di casa e ammirare lo spettacolo e la parata ...