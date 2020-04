Ghirelli: «La situazione della Lega Pro si è aggravata. Servono riflessioni» (Di domenica 19 aprile 2020) La Lega Pro ha chiesto di bloccare il campionato, rimandando la decisione all’assemblea del 4 maggio: le parole di Ghirelli Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha chiesto che il campionato venga fermato: le sue parole all’Ansa sulla situazione della Lega Pro. «Il direttivo ha deciso all’unanimità ed è un fatto positivo in questa situazione: le proposte saranno sottoposte all’assemblea che è sovrana e io non entro nel merito delle questioni perché ho grande rispetto dell’assemblea. Il mio compito è preservarlo da un confronto esterno e portarlo all’assemblea e poi al consiglio federale per decidere nel merito. È inevitabile: il tempo scorre inesorabile e ogni giorno in più rappresenta una speranza in meno che i nostri club di Serie C, tutti e sessanta, possano attraversare indenni la ... Leggi su calcionews24 Ghirelli “Ora Serie C non puo' ripartire - speriamo situazione migliori”

Ghirelli : «Situazione peggiore dopo che ci siamo fermati. Settembre? Discorso diverso»

